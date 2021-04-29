Абоненты Tele2 в марте скачали на 130% больше трафика, чем на самоизоляции

Tele2 с помощью технологии bigdata проанализировал активность своих клиентов за время пандемии. Пользователи стабильно увеличивают потребление мобильного интернета и после снятия режима самоизоляции: в марте 2021 года клиенты скачали на 130% больше трафика, чем в начале пандемии в марте прошлого года.

В исследовании приняли участие наиболее активные пользователи мобильного интернета в возрастной категории 34 – 37 лет, владельцы устройств с технологией 4G.Аналитики Tele2 оценили, как менялось потребление интернет-трафика в течение прошлого года и весной 2021 года.

DataScientistsвыяснили, что на пике режима самоизоляции в апреле 2020 года абоненты Tele2, участвующие в выборке, скачали в 2 раза больше трафика, чем за предыдущий месяц – 208 терабайт.

Тренд на активное потребление мобильного интернета не изменился и после снятия ограничений, поэтому к весне 2021 года интернет-трафик превысил значения, которые были зафиксированы в начале пандемии. В марте текущего года клиенты Tele2, которые участвовали в выборке, скачали 245 терабайт, что на 130% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Рейтинг самых «качающих» городоввозглавила Москва, также в ТОП-10 вошли Чебоксары, Челябинск, Нижний Новгород, Тула, Санкт-Петербург, Воронеж, Белгород, Калуга и Владимир. В этих регионах живут наиболее активные интернет-пользователи в возрасте 34-37 лет.