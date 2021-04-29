В Красноярске продолжают благоустраивать микрорайон Солнечный

Глава города на выездном совещании в Солнечном. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске продолжаются мероприятия по комплексному развитию Солнечного. Микрорайон входит в состав Советского района, но по численности населения сравним с Центральным районом.

Микрорайон развивается по нескольким направлениям: здесь строят новые жилые дома и социальные объекты, дороги, благоустраивают общественные пространства. Для качественной уборки в Солнечном сформирована своя мобильная бригада, которая специализируется на очистке территорий от мусора, незаконной рекламы, ликвидации небольших свалок. Все решения по улучшению инфраструктуры принимаются при участии жителей.

- У нас очень активная общественность. Жители контролируют работы. В своем паблике «Наш микрорайон Солнечный» мы делимся мнениями, и администрация района реагирует на вопросы людей. И получается диалог между жителями и представителями власти, совместными усилиями нам удается находить решения, - рассказал представитель Общественного совета жителей микрорайона Солнечный Максим Савченко.

Работы в сквере Ряузова. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В 2021 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» обновят сквер им. Бориса Ряузова. Планируется обновить пешеходную сеть, уложить современное тротуарное покрытие, модернизировать освещение и установить новые скамьи, урны, перголу с качелями и выставочный стенд.

Кроме того, отремонтируют проезд по пр. Молодежному от дома № 19 до дома № 33. Дорогой активно пользуются жители близлежащих новостроек, и необходимо привести её в порядок и вдобавок обеспечить там пешеходную доступность. В этом году на участке протяжённостью около 600 метров планируется заменить бордюры, уложить новое дорожное покрытие, сделать тротуар, обустроить водоотвод и установить дорожное ограждение.

- Наша задача – каждый год находить ресурсы, чтобы Солнечный комплексно развивался как самодостаточная территория. Именно с этим связаны наши решения по строительству здесь социальных объектов, дорог, а также внедрению новых подходов по уборке и содержанию территорий, – сообщил мэр Сергей Ерёмин.