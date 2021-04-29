В Красноярске реставрируют деформационные швы на мостах и путепроводах

Фото: Администрация

В Красноярске приступили к ремонту асфальта возле деформационных швов на мостах и путепроводах. Работы начались с путепровода на въезде в микрорайон Солнечный. Как сообщают в администрации, износ асфальта именно в этих местах явление нормальное.

- Такие швы на мостах и путепроводах предусмотрены специально, чтобы компенсировать вибрации и избегать крупного разрушения покрытий. В районе швов покрытия имеют повышенную нагрузку, поэтому изнашиваются быстрее. Работы по восстановлению покрытий ведутся в рамках контрактов по содержанию мостов и путепроводов, - рассказали в мэрии.

На путепроводе в Солнечном уже сняли поврежденный асфальт, сейчас приступают к укладке нового покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного движения на участке установлен временный светофор и организовано реверсивное движение транспорта.

Также отреставрировать покрытие возле швов запланировано на путепроводе через Енисейский тракт в районе Северного шоссе, а также путепроводе через железнодорожные пути на пересечении улиц 9 мая и Гайдашовка, путепроводах по ул. Сурикова, ул. Белинского, на Коммунальном мосту, на путепроводе через реку Бугач и на Копыловском мосту.