Погода в Красноярске на 29 апреля 2021: ожидается до +13 градусов и дождь Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе продолжается теплый, но пасмурный период. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 29 апреля 2021.

По данным гидрометцентра, 29 апреля в Красноярске днем ожидается температура до +13 градусов. Несмотря на сравнительно высокую температуру, синоптики обещают хмурое небо и небольшой дождь. Вероятность осадков – 63%. Сильного ветра не ожидается – порывы до 3 метров в секунду.

Ночью также будет достаточно тепло – до +3 градусов. Дождя не будет, а несильный ветер останется – до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня– 732-737 мм рт.ст.

По данным Яндекс. Погоды, днем в Красноярске воздух прогреется максимум до +12 градусов. Утром будет пасмурно, но без осадков. Днем временами будет проглядываться солнце. Утром и днем обещают сильный ветер с порывами 5-7 метров в секунду. Вечером и ночью он ослабнет до 3 метров в секунду.

Ночью осадков не будет, а температура воздуха опустится до +5 градусов. Атмосферное давление в течение дня – 732-735 мм рт.ст.