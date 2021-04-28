Жители Красноярского края смогут оплатить свои покупки по QR-коду

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По данным Отделения по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, в 2020 году жители края оплатили товары и услуги с помощью банковских карт почти на 21% больше, чем в 2019-м. Сумма покупок превысила 602 млрд рублей. За это время количество платежных карт увеличилось на 8%, и к началу текущего года их количество приблизилось к 6 млн.

За прошлый год также выросло на 27% (до 75 тысяч штук) количество электронных терминалов для безналичной оплаты.

В этом году расчёт за покупки с помощью банковских карт дополнился возможностью оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП).

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Сергей Журавлев , управляющий Отделением Красноярск Банка России:

- Около 50 банков в России предоставляют такой сервис своим клиентам, в том числе в нашем крае. Оплата по QR-коду удобна покупателям и дает весомые преимущества бизнесу. Значительно увеличивается скорость денежного оборота, в отличие от обычного эквайринга деньги доступны продавцу сразу. Кроме того, комиссии в Системе быстрых платежей значительно ниже платы за эквайринг.