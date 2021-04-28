Фонд социального страхования профинансирует мероприятия по охране труда

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, во Всемирный День охраны труда, в ФСС напомнили, что до 1 августа 2021 года работодатели края могут обратиться с заявлением на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников.

Заявление можно отправить в электронной форме через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru - это значительно упростит предоставление услуги.

Одна из главных задач обязательного социального страхования - обеспечение предупредительных мероприятий по охране труда.

Объем средств предоставляемых организациям ежегодно увеличивается.

Как рассказали в региональном отделении ФСС, организации и предприятия Красноярского края используют полученные через фонд средства на повышение безопасности труда сотрудников, улучшении их рабочих условий, на проведение медицинских осмотров, покупку средств индивидуальной защиты и на санаторно-курортное лечение работников.

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Олег Щербо, заместитель управляющего красноярским отделением Фонда социального страхования:

- В текущем году ожидаем более 1000 обращений от организаций края за финансированием в отделение Фонда, на эти цели запланировано более 500 млн рублей.