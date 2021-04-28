Эльфы, любовь и детективы: что читают красноярцы

Красноярцы любят читать электронные книги по воскресеньям. Фото предоставлено компанией

Специалисты МегаФона составили портрет красноярского онлайн-читателя. Для анализа использовались обезличенные данные абонентов – пользователей сервиса «МегаФон Книги» за первый квартал 2021 года. Самыми читающими оказались женщины, их оказалось в четыре раза больше, чем мужчин. Типичный портрет: средний возраст 33 года, читает любовные романы и фэнтези по воскресеньям. И те, и другие книги чаще читают, чем слушают, хотя среди мужчин доля любителей аудиоформата почти на 10% выше. Электронными библиотеками в крае пользуются абоненты в возрасте 32-36 лет. Но и солидный возраст цифровой книге не помеха: 5% онлайн-читателей – представители поколения старше 70 лет. Листать виртуальные страницы любимых произведений красноярцы предпочитают по выходным, особенно в воскресенье.

Самыми востребованными жанрами у красноярцев оказались любовные романы, фэнтези и детективы. Однако топ-3 среди самых популярных электронных и аудиокниг в этом году составили сочинения по психологии и саморазвитию. В списке лидируют «Подсознание может все!» Джона Кехо, предложившего свою программу по активизации безграничных сил мозга, «Пять языков любви» Гэри Чемпена с советами для супружеских пар и бестселлер Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа» о финансовом воспитании.

Самым читаемым зарубежным романом стала «Вторая жизнь Уве» Фредерика Бакмана – юмористическая и жизнеутверждающая история об угрюмом шведском старике. Среди российской художественной литературы на первом месте классика – «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. При этом самые любимые авторы красноярцев – это Дарья Донцова и Анна Данилова, специализирующиеся на женских детективах.