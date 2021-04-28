В Красноярском крае от коронавируса за сутки скончались еще 10 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 115 человек. За все время в регионе зафиксировано 70 112 случаев заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,2%.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 98 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 64 619 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 10 человек. Общей сложности от болезни скончались 3 480 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 16 311 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 147 человека. Проведено тестов на коронавирус всего 2 615 081, из них за последние сутки 4 379, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.