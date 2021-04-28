В Норильске приятели за год украли с предприятия 52 тонны металла

Фото: МВД по Красноярскому краю

Как сообщает МВД по Красноярскому краю, в феврале 2020 года 37-летний норильчанин организовал ОПГ, чтобы красть металл с предприятия, на котором сам же и работал. Со своими знакомыми мужчина целый год крал различные металлоконструкции. За это время они украли 52 тонны металла на общую сумму в 13 миллионов рублей.

Похищенное имущество приятели продавали, а деньги делили между собой. Их поймали во время очередной попытки вывоза очередной партии металла. При задержании оперативники изъяли только что украденный металл и вернули владельцу. Общая сумма – 2 миллиона рублей.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Против мужчин возбуждено уголовное дело «Кража, совершенная организованной преступной группой в особо крупном размере». Им грозит до 10 лет колонии.

- В настоящее время мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - добавили в пресс-службе Главка.