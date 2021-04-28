Компания обеспечила сбор и переработку почти 50% объема выпущенной упаковки и «озеленила» логистику.

«Балтика» демонстрирует впечатляющий прогресс в достижении целей устойчивого развития. В рамках проекта «Принеси пользу своему городу» «Балтика» обеспечила сбор и переработку 158 000 т ПЭТ, алюминия, стеклобоя и макулатуры - почти 50% от эквивалентного объема выпущенной компанией упаковки в 2020 году, приблизившись к своей цели 2022 года: обеспечивать рециклинг не менее половины своей тары. В частности, в рамках проекта за 2020 год в Сибири на переработку было направлено около 1550 тонн ПЭТ, более 1500 тонн картона и 9000 тонн стеклянной бутылки.

Компания на 8% снизила углеродный след предприятий: с 2015 года сократила удельное потребление электричества на 10% и сохранила стабильным расход тепловой энергии, заместив часть «зеленым» топливом. В качестве альтернативных источников энергии «Балтика», в том числе в Новосибирске, использует холодный воздух, зимой охлаждая продукцию в процессе производства с помощью технологий драйкулинга и фрикулинга, а не энергоемких компрессоров. Также компания использует в котельных пивоварен биогаз с биологических очистных сооружений (БОС). В 2020 году «Балтика» нарастила объем его использования.

Компания закупила первую партию электропогрузчиков, которые позволят сократить экологический след складских операций. Так, первые три электропогрузчика работают на заводе «Балтика» в Новосибирске.

В условиях пандемии COVID-19 компания направила свое внимание на первый для себя приоритет – обеспечение здоровья и безопасности сотрудников. Показатели травматизма с потерей трудоспособности снижены до 9 против 13 в 2015 и 17 в 2019 году. Во всех регионах своего присутствия развернута социальная компания «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», направленная на помощь местным сообществам. В партнерстве с НКО, благотворительными фондами, волонтерскими организациями было передано более 500 000 единиц средств защиты и более 450 безалкогольных напитков в социальные учреждения, медикам и волонтерские центры. В том числе, новосибирский завод совместно с АНО «Центр развития социальных технологий» помог закупить средства индивидуальной защиты для новосибирских волонтеров, которые оказывали помощь пожилым новосибирцам в условиях вынужденной изоляции. А также передал партию в 24 000 бутылок питьевой воды «Живой ручей» 4 медицинским учреждениям Красноярска и Новосибирска для пациентов и персонала.