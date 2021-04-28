В Красноярске закрыли пожароопасный ТК «Бульвар»

Фото: прокуратура Красноярского края

Прокурорская проверка показала, что ТК «Бульвар» площадью 26 тысяч квадратных метров нарушал требования пожарной безопасности.

Помещения не оборудованы эвакуационными выходами и первичными средствами пожаротушения. Кроме того, у собственников нет даже документов о системах противопожарной защиты. Прокуратура подала в суд иск о закрытии торгового комплекса до исправления нарушений.

- Судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Работа торгового объекта приостановлена. Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры, - добавили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

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