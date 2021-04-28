«Ростелеком» обеспечил жителей села Тасеево Красноярского края высокоскоростным интернетом

Компания «Ростелеком» построила оптическую сеть по технологии GPON (Gigabit-capable Passive Optical Networks) в селе Тасеево Красноярского края. 95 процентов домохозяйств населенного пункта (3 308) теперь обеспечены телекоммуникационными услугами со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с.

Абоненты могут пользоваться высокоскоростным интернетом, интерактивным телевидением с каналами в HD-качестве, видеосервисом Wink, видеонаблюдением, IP-телефонией и Wi-Fi. Комплекс услуг предоставляется при стабильном качестве и скорости соединения.

«Проект решает социальную задачу: улучшается качество жизни сельчан, молодежь получает гарантированный доступ к образовательным онлайн-сервисам. Красноярский край в числе лидеров в Сибири по количеству “оптических” клиентов. В наших планах дальше развивать современную телекоммуникационную инфраструктуру в регионе», — подчеркнул директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

«Ростелеком» — единственный цифровой оператор, построивший оптическую сеть в Тасеево. Раньше на отдаленной территории, где живут 8 тысяч человек, была только медная линия, которая не могла обеспечить высокое качество связи.

Особенность подключения по технологии GPON состоит в том, что оптоволоконный кабель прокладывается непосредственно в квартиру или офис, а не ко всему зданию. Это исключает сбои в работе, например, из-за перегрузки сети или несанкционированного доступа. Кроме того, в зависимости от потребности абонента можно индивидуально настроить оборудование и предоставлять тот уровень сервиса, который необходим.

Получить подробную информацию об услугах «Ростелекома» можно на сайте https://krasnoyarsk.rt.ru/ или по телефону 8 800 100 0 800 (звонок бесплатный).