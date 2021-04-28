В Якутске инженер пойдет под суд за взрыв угольного разреза с нарушениями

Фото: Восточно-Якутского МСО СУ СК РФ по РС (Я)

Якутские следователи выяснили, что 21 июня 2020 года в Томпонском районе инженер угольного разреза «Джебарики-Хая» утвердил проект массового взрыва скважинных зарядов, чтобы облегчить контроль над буро-взрывными работами.

Радиус опасных зон по действию ударной волны определили следующий: для людей – 600 метров, для машин и оборудования – 300 метров, для зданий и сооружений – 2 504 метра, радиус опасной зоны по разлету обломков породы – 50 метров.

При этом, в Томпонском районе на тот момент действовал особый противопожарный режим и проводилась профилактика лесных пожаров. Однако, по версии СК, обвиняемый не озаботился мерами предосторожности по снижению опасности взрывов для окружающей среды. Так, не была прочищена минерализованная полоса, которая не была прочищена и просто заросла травой.

- Впоследствии на угольном разрезе были произведены взрывные работы, приведшие к возникновению лесного пожара, что повлекло причинение лесному фонду Республики Саха (Якутия) крупного ущерба на сумму свыше 4 миллионов 370 тысяч рублей. Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СК по Республике Саха (Якутия).