Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири начали активную работу по профилактике возникновения пожаров

Линия ЛЭП. Фото: архив компании

Каждую весну сотрудники МЧС и противопожарной службы, администрации муниципалитетов и специалисты крупных предприятий напоминают о необходимости соблюдать противопожарные меры. Любая неосторожность – брошенный окурок, разожженный в лесу костер – может привести к непоправимым последствиям.

Риск возгораний в охранных зонах линий электропередачи и вблизи подстанций появляется задолго до календарного лета – с приходом тепла и началом сельскохозяйственных работ. Поэтому уже сейчас энергетики филиала «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири начали активную работу по профилактике возникновения пожаров: проводят опашку подстанций, прокладывают минерализованные полосы вдоль трасс воздушных линий, расчищают просеки ЛЭП от сухой травы и веток.

– Как показывает статистика, большинство пожаров происходит из-за несоблюдения правил пожарной безопасности в лесах и на землях сельскохозяйственного назначения. Зачастую люди преднамеренно сжигают старую солому, стога сена, нескошенную траву. Но огонь сложно остановить, тем более в ветреную погоду. Весенние палы наносят непоправимый урон не только природе и местному населению, но и энергообъектам, – отметили в пресс-службе компании.

Причем вред наносит и пожар, который может уничтожить оборудование линии электропередачи, и даже дым. Дело в том, что поднимающиеся дым, зола и другие продукты горения вызывают пробой воздушного промежутка между проводами и землей и становятся причиной короткого замыкания на линии электропередачи. А это может привести к нарушению электроснабжения предприятий, городов и целых районов.

Энергетики МЭС Сибири напоминают:

- В охранной зоне ЛЭП недопустимо поджигать прошлогоднюю траву, сухостой, вырубленные деревья и кустарники, проводить сельскохозяйственные палы, складировать стога сена, лесопиломатериалы, срубленные деревья, горюче-смазочные материалы, бросать горящие спички и окурки, разводить костры.

- Запрещено без письменного разрешения сетевой организации производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений рядом с ЛЭП. Такие действия приводят к нарушению электроснабжения потребителей и создают угрозу жизни людей.

- О нарушениях в охранных зонах, при повреждениях магистральных электросетей обязательно сообщите в полицию или по телефону «горячей линии» МЭС Сибири 8-800-100-29-29 (звонок бесплатный).