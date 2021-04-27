Спортивные объекты Красноярского края вошли в список лучших в стране Фото: Мария ЛЕНЦ

Спортивные объекты Красноярского края стали лауреатами премии SportsFacilities как лучшие спортивные объекты 2020 года. В номинации «Ледовый дворец – открытие года» победила керлинг арена «Красноярск». Лучшим проектом реконструкции футбольного стадиона назван Центральный стадион города на острове Отдыха. В номинации «Ледовый дворец года» награду получила «Платинум Арена Красноярск» Кластер «Сопка» выиграл в номинации «Лучший многофункциональный спортивный объект». И пятую награду - премию «Лучшей управляющей компании» - вручили «Региональному центру спортивных сооружений».

В краевом министерстве спорта рассказали, что SportB2B Expo&Forum – крупнейшее спортивное событие России. Здесь идет обмен опытом, налаживаются деловые контакты, обсуждаются совместные проекты. Участники форума – руководители спортивных сооружений, клубов, региональных спортивных федераций и ведущие производители продукции и услуг для спортивной индустрии. А сама премия, утвержденная в 2014 году, - это не только признание заслуг, но и престижный статус.