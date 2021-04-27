В Красноярске водитель маршрутки устроил скандал с пассажирами. Фото: ГИБДД

«Ничего страшного» - так ответил водитель красноярской маршрутки в ответ на замечание пассажирки, когда она спросила, почему он выехал на встречную полосу. Сказал и вскоре пожалел, потому что момент его грубости был снят на телефон, а затем видео появилось в интернете. Там его и увидели сотрудники ГИБДД.

Водителя вызвали на разборки и попросили пояснить ситуацию. По словам мужчины, ему очень мешал впереди идущий автобус другого маршрута. Поэтому он и решил объехать его. Выехал на полосу встречного движения, согласен, но ведь никто же не пострадал.

Однако у госавтоинспекторов на этот счет другое мнение. На 55-летнего водителя составили административный протокол. За выезд на встречную полосу ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. Также он получил штраф за непристегнутый ремень безопасности во время движения.