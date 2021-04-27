Прокуратура Красноярска обжаловала решение суда оставить скандальное кафе «Кантри» Фото: Мария ЛЕНЦ

Месяц назад суд Центрального района Красноярска рассмотрел гражданское дело по поводу скандального кафе «Кантри» на проспекте Мира. Ответчиками выступали владелица здания Ольга Грималюк, администрация города, ООО «Региональная негосударственная экспертиза». Прокуратура требовала признать недействительным разрешение о строительстве объекта, которое мэрия выдала на основании положительного заключения экспертизы. Также прокуратура требовала признать здание самовольной постройкой и, соответственно, заставить владелицу его снести.

Решение суда стало полной неожиданностью для красноярцев: в удовлетворении иска было отказано. Между тем при строительстве были выявлены многочисленные нарушения требований градостроительного, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, допущенными при проектировании и строительстве объекта.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, в Судебную коллегию по гражданским делам Красноярского краевого суда направлено апелляционное представление. В нем указано, что в октябре 2019 года полиция завела уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Использование заведомо поддельных официальных документов». Задача следствия – выяснить: кто из чиновников городской мэрии выдал разрешение на строительство.