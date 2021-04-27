В Красноярском крае и Хакасии стартовал конкурс детских рисунков «Молочные сказки»

Фото: Мария ЛЕНЦ

С юных лет каждому из нас знакома фраза: «Пейте, дети, молоко — будете здоровы!». О пользе молока часто и много говорят, пишут, показывают. В преддверии Дня защиты детей (отмечается 1 июня), мы предлагаем придумать сюжет и нарисовать историю о волшебных свойствах этого продукта.

Доброе утро! Друзья, приглашаем принять участие в новом конкурсе от «Комсомолки»!

Медиахолдинг «Комсомольская правда» и ОАО «Молоко» объявляют о старте детского конкурса рисунков «Молочные сказки». К участию приглашаются дети в возрасте до 14 лет из Красноярского края и Хакасии.

Юным художникам предстоит придумать и изобразить свои молочные сказки. В роли главных героев должны выступить: молоко, сметана, кефир, сыр, масло, творог и другие молочные продукты.

Как принять участие?

Работы могут быть выполнены на бумаге (картоне) в любом формате и различной технике (тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и прочее).

Уважаемые воспитатели, педагоги и родители (или иные законные представители ребенка) участников конкурса, загрузите рисунок на страницу конкурса и укажите необходимую информацию.

В строке «ФИО» напишите имя и фамилию ребенка – автора рисунка. Свой контактный телефон и электронную почту в соответствующей графе. В поле «Описание» укажите возраст ребенка и по желанию, - описание рисунка, историю его создания, где именно происходят приключения, что делают на рисунке персонажи и другие детали.

От одного участника принимается один рисунок.

Кто победит?

Победителями станут 60 участников:

- 20 в Красноярском крае

- 20 в Минусинске

- 20 в Хакасии.

В каждой «двадцатке» 10 — это лидеры голосования, еще 10 - победители номинации «Выбор партнера» (этот выбор предстоит сделать редакции «Комсомолки» и ОАО «Молоко»).

Финалистам будут вручены памятные дипломы, сертификаты в магазин «Детский мир», наборы молочных продуктов от генерального партнера нашего конкурса ОАО «Молоко», а также подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда». Обладателям первых трех мест дополнительно подарят сертификаты в магазин «Детский мир».

Этапы конкурса

26 апреля – 15 мая – прием заявок;

16 - 25 мая – голосование;

27 мая – подведение итогов;

31 мая награждение победителей в Красноярске

Со 2 по 3 июня награждение победителей в Минусинске и Абакане.

ВАЖНО

Все конкурсные фотографии пройдут предварительную модерацию. Не переживайте, если не сразу увидите свой снимок, он загрузится на страницу конкурса через определенное время. В будни – максимум через сутки, а если вы загрузили рисунков в пятницу, ждите его появления на странице конкурса в понедельник.

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru после торжественного награждения победителей.