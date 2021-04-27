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Здоровье27 апреля 2021 11:53

В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались еще 9 человек

Оперштаб Красноярского края составил статистику по коронавирусу на 27 апреля 2021
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались еще 9 человек

В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались еще 9 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 113 человек. За все время в регионе зафиксировано 69 997 случаев заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,2%.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 98 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 64 529 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 9 человек. Общей сложности от болезни скончались 3 470 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 16 410 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 139 человека. Проведено тестов на коронавирус всего 2 610 165, из них за последние сутки 1 645., - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.

Фото: Роспотребнадзор Красноярского края

Коронавирус Covid-19