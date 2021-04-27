«Уборка улиц теперь не разбудит жителей»: в Красноярске появились бесшумные дорожные пылесосы

Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске общественные пространства Красгорпарка будут убирать бесшумными пылесосами. Как рассказали в мэрии, пока разместят по одному помощнику на каждый берег – очищать асфальт от мусора будут на Центральной и Ярыгинской набережных.

Такая техника может работать до 8 часов без подзарядки, собирать пыль и крупный мусор. Но самое главное, что пылесосы практически не издают шум, так мешающий спать красноярцам по утрам. Теперь уборка улиц не будет будить жителей города в ранние часы.

Такую новинку для Красноярска разработали специалисты из местной САТП, регулярно улучшающие технику для уборки и содержания улично-дорожной сети города.