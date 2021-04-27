Погода в Красноярске на 28 апреля 2021: ожидается до +12 градусов и дождь Фото: Мария ЛЕНЦ

В город наконец-то пришла погодная стабильность. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 28 апреля 2021.

По данным гидрометцентра, 28 апреля в Красноярске днем ожидается температура до +12 градусов. Несмотря на сравнительно высокую температуру, синоптики обещают хмурое небо и небольшой дождь. Вероятность осадков – 82%. Сильного ветра не ожидается – порывы до 2 метров в секунду.

Ночью также будет достаточно тепло – до +5 градусов. Дождь усилится, а несильный ветер останется. Атмосферное давление в течение дня немного пониженное – 727-735 мм рт.ст.

По данным Яндекс. Погоды, днем в Красноярске воздух прогреется максимум до +11 градусов. Будет пасмурно, но без осадков. Сила ветра составит около 3 метров в секунду.

Ночью пойдет дождь, а температура воздуха опустится до +7 градусов. Также усилится ветер, синоптики обещают порывы до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня – 727-737 мм рт.ст.