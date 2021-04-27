В Красноярском крае расцвела редчайшая лилия, занесённая в Красную книгу

Фото: Элинор Пэйт

На юге Красноярского края, в национальном парке «Шушенский бор» массово зацвела редкая лилия – кандык сибирский. Как рассказывают в пресс-службе парка, этот весенний эфемероид зацветает лишь на шестом году жизни, и его цветки отличаются особой красотой. Они окрашены в яркие розово-сиреневые оттенки и имеют тонкую белую окантовку. Листья - крапчатые, зелено-бурые с полоской по самому краю.

Пик расцвета приходится на конец апреля и до первой недели мая, когда земля освобождается от снежного покрова. Цветок занесен в Красную книгу России и регионов, где он произрастает — Красноярского и Алтайского края, Хакасии, Томской и Новосибирской областей.

Но в «Шушенском бору», под чьей защитой находится растение, ситуация складывается самым лучшим образом. По данным сотрудников научного отдела состояние популяций кандыка сибирского на территории Горного лесничества национального парка стабильно.