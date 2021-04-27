Компания En+ Group передала спортивный инвентарь лыжным базам Дивногорска

Проект «На лыжи!» отметил 5-летие. Фото: архив компании

Компания En+ Group в рамках социального проекта «На лыжи!» передала спортивный инвентарь лыжным базам Дивногорска, Ангарска и Братска (Иркутская область). Более 5 млн рублей было направлено на улучшение материально-технического оснащения спортивных объектов и повышение квалификации тренерского состава.

- В этом году проект «На лыжи!» отметил 5-летие. Это означает обновление и оснащение лыжных комплексов и стадионов в городах присутствия компании, проведение образовательных программ для тренеров, популяризацию лыжного спорта среди горожан. Хоть этот лыжный сезон уже закончился, мы вместе с партнерами уже начали подготовку к следующему, - отметила заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина.

Новый спортивный инвентарь получили МБУ «Спортивная школа Дивногорска», ЛБК «Ангарский» и лыжная база «Северный Артек» в Братске. Всего компания передала 167 пар лыж для массового и детско-юношеского спорта, ботинки, крепления, лыжные палки, мази для скольжения и держания. Ранее на ЛБК «Ангарский» компания отправила снегоход Yamaha с прицепным устройством для подготовки трасс и 30 биатлонных матов, а в начале зимнего сезона на лыжную базу в Тулуне передала 75 пар лыж с креплениями, лыжными палками и ботинками, снегоход Stells с прицепным устройством для подготовки трасс. Кроме того, в апреле стартовали онлайн-курсы для тренеров поддерживаемых компанией лыжных баз. Свою квалификацию уже повысили 30 тренеров из Дивногорска и Тулуна.

- Работу по поддержке лыжных баз в регионах присутствия компании можно выделить в отдельное направление проекта «На лыжи!». За время проекта проведена реконструкция ЛБК «Ангарский», капитальный ремонт ЛБ «Северный Артек» с оснащением освещенных лыжероллерных трасс, строительство новой лыжной базы в Тулуне и завершающиеся проектные работы по строительству лыжной базы в Дивногорске, - рассказал руководитель проекта «На лыжи!» Александр Пак.

Цель проекта – популяризация лыжного спорта и пропаганда здорового образа жизни. Фото: архив компании

В мае в Дивногорске начнется реконструкция беговых лыжных трасс Дивногорского техникума лесных технологий. Комплекс трасс полигона полностью модернизируют, масштабные ремонтные работы пройдут здесь впервые за 50 лет. На трассе длиной 1 км установят освещение, уложат асфальтобетонное покрытие для велосипедных прогулок в теплое время года. Трассы 3 и 5 км расширят, оборудуют системой навигации.

На стартовой зоне лыжного полигона построят судейский штаб, где организаторы соревнований будут иметь возможность переодеться, отдохнуть и погреться во время проведения мероприятий. Также в здании разместятся медицинский кабинет, мужскую и женскую раздевалки, комнаты хранения инвентаря, электрощитовую. На модернизацию компания En+ Group планирует потратить более 35 млн рублей, сдача объекта планируется осенью-зимой 2021 года.

КОНКРЕТНО

«На лыжи!» – совместный проект En+ Group, РУСАЛа и Федерации лыжных гонок России. Он реализуется с 2016 года в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Коми и Хакасия по инициативе промышленника Олега Дерипаска. Цель проекта – популяризация лыжного спорта и пропаганда здорового образа жизни.