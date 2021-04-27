В Красноярске неизвестные залили уксусом детскую коляску Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске неизвестные залили уксусом детскую коляску. Кто это сделал и из каких побуждений, сейчас разбирается полиция. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, заявление в дежурную часть поступило 20 апреля.

Жительница одного из домов в микрорайоне Пашенный заметила резкий запах уксуса, но несколько дней не могла понять, откуда он идет. Между тем она не раз гуляла со своим 5-месячным малышом, пока не поняла, что химический запах идет именно от коляски. На всякий случай обратилась к медикам, те осмотрели ребенка и сообщили, что он не пострадал, отравления нет.

Кто же мог сделать такое? По мнению девушки, это дело рук соседей по площадке, с которыми у нее конфликт. Она поясняет, что не может хранить детскую коляску в своей маленькой квартире, там и так мало место. Поэтому оставляет ее в коридоре. Видимо, это не понравилось соседям и они решили отомстить таким способом. Почему они? Потому что секция запирается и посторонним в нее не войти. Это всего лишь предположение, истину установит полиция.