«От гибели её отделяли несколько мгновений»: сотрудник ДПС из Красноярского края спас женщину, пытавшуюся свести счеты с жизнью

Старший инспектор ДПС Александр Гриценко Фото: МВД

Сотрудники полиции не только защищают граждан от преступности и следят за правопорядком на дорогах, но еще и успевают спасать жизни. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе МВД, в Ачинске инспектор ДПС успел предотвратить гибель местной жительницы.

Во время ночного дежурства ачинскому наряду ДПС поступило сообщение из дежурной части полиции, что одна из жительниц пытается свести счёты с жизнью. Полицейские немедленно ринулись по указанному адресу. Подъехав к дому, старший инспектор ДПС Александр Гриценко забежал внутрь и увидел, что женщина находится в процессе выполнения задуманного.

От гибели горожанку отделяли всего несколько мгновений, но инспектор успел вовремя. Женщина находилась в тяжелом стрессовом состоянии и не могла ничего пояснить. Полицейский бережно, поддерживая за руки, вывел её из дома и передал в руки поехавших медиков. Сейчас жительница Ачинска в безопасности.