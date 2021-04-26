Десятилетний мальчик из Хакасии попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе и сломал ногу

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Черногорске 10-летнего мальчика сбила машина, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу. Как сообщают в МВД, ребенок правил ПДД не нарушал, но серьезно пострадал. У парня перелом голени со смещением.

ДТП случилось во время того, как мальчику горел зеленый свет, разрешающий перейти проезжую часть. Ребенок начал пересекать дорогу, когда в него врезался автомобиль Toyota Prius, за рулем которого был 40-летний водитель.

Мальчику была оказана медицинская помощь, а затем его перевезли в Абаканскую больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося и напоминают водителям, что при проезде пешеходного перехода необходимо снижать скорость до максимально безопасной, вплоть до полной остановки, чтобы успеть вовремя среагировать на появление пешехода на проезжей части.