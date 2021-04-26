«Дома же не подписываете распоряжения об уборке»: Красноярский мэр поучаствовал в субботнике вместе с жителями Свердловского района

Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске продолжается череда субботников. Но в этот раз они проходят без официального распоряжения мэрии. Как рассказал в своём инстаграме мэр краевой столицы Сергей Ерёмин, он не стал идти по накатанному пути и решил обойтись без официального объявления субботника.

- Дома же никто не подписывает бумаг о генеральной уборке?! Так почему в городе должно быть по-другому, - спрашивает у подписчиков глава города.

Ерёмин отметил, что жители города самостоятельно несколько недель выходят на субботники без напоминания и его очень радует то, что горожане относятся к Красноярску как к дому.

В минувшую субботу руководитель и сам присоединился к уборке мусора в Свердловском районе, а компанию ему составили местные жители и Совет работающей молодёжи. После уборки Сергей Ерёмин прошелся и по другим районам Красноярска и отметил, что в субботнике приняли участие многие жители города, среди которых было немало детей.