В Красноярске парень бегал по дороге и кидался на машины недалеко от БСМП

Фото: скриншот с видео

В Красноярске очевидцы засняли на видео, как молодой человек бегает по проезжей части, кидается на машины и что-то кричит. Видеоролик опубликовали в паблике «ЧП Красноярск».

На кадрах видно, как парень бежит вдоль дороги, стучит руками по проезжающим мимо машинам и что-то кричит. Несмотря на прохладную погоду он на улице без куртки и в одних носках.

Через некоторое время бегающего без обуви мужчину задержали сотрудники полиции. Молодой человек оказывал сопротивление и кричал, что он не сдастся, но на него все же смогли надеть наручники.

Очевидцы инцидента утверждают, что мужчина был в очень неадекватном состоянии. В комментариях жители города считают, что всему виной наркотические вещества.

Как заявили в полиции, сейчас по данному факту проводится проверка. Личность мужчины установлена, сам он передан в руки медикам.