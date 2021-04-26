Погода в Красноярске 27 апреля 2021: ожидается потепление до +15 и облачность Фото: Мария ЛЕНЦ

После недельного периода похолодания, в город наконец-то приходит долгожданное тепло. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске 27 апреля 2021 года.

Так, во вторник днем, по данным гидрометцентра, ожидается потепление до +14 градусов. Будет облачно и пройдет небольшой дождь. Сильного ветра синоптики не ожидают. Максимальные порывы – до 2 метров в секунду. Ночью похолодает до +2 градусов, а также пойдет дождь со снегом. Ветер стихнет практически полностью. Атмосферное давление – 739-741 мм рт.ст.

По данным Яндекс. Погоды, утром 27 апреля ожидается переменная облачность и около +10 градусов. Днем воздух прогреется до +15 градусов, но солнце скроется за облаками. Осадков синоптики не ожидают, а порывы ветра составят около 4 метров в секунду.

Ночью похолодает до +5 градусов. Будет безоблачно и безветренно. Атмосферное давление в течение дня 746-749 мм рт.ст.