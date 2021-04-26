РУСАЛ проведет масштабное обновление алюминиевых заводов

На Красноярском алюминиевом заводе Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году компания РУСАЛ начнет обновление своих алюминиевых заводов в Братске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке. Планируется, что предприятия переведут на технологию обожженного анода. Это приведет к снижению воздействия алюминиевых предприятий на окружающую среду. Так, на модернизированных мощностях выбросы фторидов уменьшатся в 10 раз, а бензапирена – достигнут нуля.

Проекты по экологической модернизации будут поддержаны государством. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ежегодном послании Федеральному Собранию.

Непрерывный мониторинг экоситуации на заводе Фото: Мария ЛЕНЦ

В настоящее время министерство промышленности и торговли РФ, которое курирует вопросы экологической модернизации промпредприятий, готовит предложения министерству финансов о реализации инструментов госгарантий для проектов перевода мощностей алюминиевых заводов на современные и экологичные технологии.

- Красноярский алюминиевый завод один из участников федерального нацпроекта «Чистый воздух», в котором наш регион принимает активное участие. Сегодня мы говорим о том, что предприятием взят курс на масштабную работу по модернизации производственных своих мощностей. Экологический эффект, который мы ожидаем получить от реализации данных мероприятий – это значительное снижение нагрузки на окружающую среду по таким веществам как: фториды, смолистые вещества и бензапирен, - отметил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

Предстоящее обновление мощностей завода – это логическое продолжение программы экологической модернизации КраЗа, которая ведется с 2004 года по инициативе Олега Дерипаска.