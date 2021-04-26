В Якутии после столкновения тягача и пассажирского микроавтобуса на встречке погибли 4 человека

Фото: ГИБДД

В Якутии произошло страшное ДТП. В Томпонском районе на встречке столкнулись фура и пассажирский микроавтобус. Как сообщают в ГИБДД, 4 человека погибли, еще трое получили серьезные травмы.

Всё произошло в воскресенье, 25 апреля. Около 8 часов утра пассажирский микроавтобус «Тойота Хайс», ехавший из поселка Усть-Нера в Якутск, решил совершить маневр и выехал на встречную полосу. Водитель не убедился в безопасности и на скорости въехал в большегруз «Сканиа». В результате лобового столкновения погибли водитель микроавтобуса и его три пассажира. Еще трое жителей Якутии, путешествующие на «Тойоте Хайс», также получили травмы.

По факту гибели 4-х человек, республиканский Следком возбудил уголовное дело «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Сотрудники ГИБДД совместно со следователями сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. Уже известно, что водительский стаж мужчины, который управлял микроавтобусом с пассажирами, составляет более 40 лет.

Расследование продолжается.