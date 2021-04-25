Жительница Канска спасла пенсионерку от мошенников Фото: Мария ЛЕНЦ

Бдительная жительница Канска спасла пожилую женщину от мошенников. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции. Спасительница стояла в очереди к банкомату и услышала, как впереди нее пенсионерка что-то переспрашивает по телефону и тут же пытается выполнить команды на клавиатуре терминала. Под диктовку она перевела куда-то 15 тысяч рублей и намеревалась повторить операцию.

Женщине это показалось подозрительным, она попросила бабушку дать ей телефон, чтобы поговорить с абонентом. Но после нескольких вопросов услышала в ответ грубость: «не вмешивайтесь не в свое дело». Затем связь прервалась.

Как оказалось, мошенники действовали по хорошо отработанной схеме: убедили пенсионерку, что кто-то пытается оформить на нее кредит. И затем посоветовали ей самой взять этот самый кредит и перевести деньги на «безопасный счет», который на самом деле являлся номером телефона.

Кредит бабушка оформила – 200 тысяч рублей. И даже успела перевести, как уже сказано выше, 15 тысяч. Так что бдительная свидетельница спасла ее от больших проблем. Оставшуюся сумму потерпевшая вернула в банк. И написала заявление в полицию.