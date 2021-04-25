Покупатель из Ачинска засудил крупный интернет-магазин за недостоверную информацию о товаре Фото: Мария ЛЕНЦ

Покупатель из Ачинска засудил крупный интернет-магазин «Вайлберриз» за то, что ему не предоставили достоверную информацию о товаре. Дело было так: в июле прошлого года мужчина приобрел пульсоксиметр. Это небольшой аппарат, который измеряет уровень кислорода в крови. За него уплатил 2291 рубль и получил товар в срок.

Однако в первый же день эксплуатации потребитель засомневался в достоверности показаний приобретенного медицинского прибора. Его показания отличались от тех, которые ему сделали в поликлинике с небольшой разницей по времени.

Куда предъявлять претензии? На товаре отсутствовали сведения о том, кто производил прибор, кто является представителем завода, по какому адресу находится. А еще информация на упаковке отличалась от той, что была указана в руководстве по эксплуатации.

Потребитель обратился в управление регионального Роспотребнадзора, там ему помогли составить исковое заявление в суд. Решением мирового судьи требования удовлетворены: взыскано в пользу потребителя 8 373 рубля. Сюда входят стоимость товара – 2291 рубль, неустойка – 2291 рубль, компенсация морального вреда – 1000 рублей и штраф – 2791 рубль. Решение суда вступило в законную силу.