Стало известно, какие мероприятия пройдут в День города в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, какие мероприятия пройдут в День города в Красноярске в этом году. На минувшей неделе депутаты Горсовета уже ознакомились с ними. Например, запланирован первый в России и странах СНГ Международный форум парков. Это будет международная выставка-конференция по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств. Концепцией Форума парков предусмотрена деловая программа, в которой примут участие ведущие эксперты парковой индустрии. И пройдет презентация успешных мировых практик.

Другое мероприятие – социокультурный проект «Подиум зрелой красоты». Его цель – активное включение старшего поколения в социальную и общественную жизнь города, создание в Красноярске условий для их самореализации. Плюс ее в списке гастрономический фестиваль и робототехническая олимпиада.

Депутаты рекомендовали администрации города представить в комиссию оперативную информацию об организации празднования Дня города Красноярска в 2021 году.