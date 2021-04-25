Власти Красноярского края ищут подрядчика на стройку Высокогорского моста. Фото: предоставлено пресс-службой правительства края

Строительство самого северного на Енисее моста – Высокогорского – идет полным ходом. Но пока бригада возводит переправу над водой, власти Красноярского края приступили к следующему этапу – начали поиск подрядчика, который построит подъезда к мосту. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется возвести обход поснлка Высокогорский протяженностью 3,6 км и участок протяженностью 6,8 км на маршруте «271 км автодороги «Красноярск – Енисейск» – Высокогорский.

Информация об аукционах на организацию и проведение работ размещена на официальном сайте госзакупок. Заявки принимаются до 17 мая. Максимальная цена контрактов – более 1,2 миллиарда рублей. Источники финансирования – федеральный и региональный бюджет.

- Контракты на строительство заключат по принципу жизненного цикла. Это значит, что по договору подрядчики не только построят подъездные пути, но и затем будут их содержать. Сдать объекты в эксплуатацию планируется в 2022 году, – прокомментировал министр транспорта края Константин Димитров.

Добавим, что строительство Высокогорского моста стартовало в сентябре 2020 года. Планируется завершить работы в 2023 году. Седьмой по счету в Красноярском крае мост через Енисей (а всего – девятый, с учетом мостов в Кызыле и Абакане) окажет большое влияние на экономическое развитие Северо-Енисейского района и обеспечит круглогодичную транспортную связь с центром региона.