Единороги, сирень и птички: красноярских детей попросили нарисовать «Сиреневый день»

А это постарались Роман и Руслан Бурнаковы Фото: личный архив

В Красноярске продолжается голосование за участников конкурса «Сиреневый день». Более 600 ребят «сражаются» за победу, чтобы сделать своему детскому саду неповторимый весенний подарок.

Напомним, конкурс рисунков проводится в рамках большого проекта Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ «Сиреневый день» при поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда».

Рисовал Демид Калькопф Фото: личныйархив

В этом году организаторы планируют высадить в краевом центре 250 кустов сирени. И 25 из них – в детских садах, ставших лидерами голосования.

Что рисовали дети? В основном сирень в различных ее проявлениях. Но не все. Ребятам, посещающим детский сад №59, задали вопрос: «Что такое сиреневый день?».

- Дети представляли, что это может быть и рисовали, - рассказала Елена, воспитатель. – Почему-то многие ребята нарисовали сказочных пони в сиреневом цвете.

Анастасия Сергеева и ее «Сиреневый день» Фото: личный архив

Поддержать юных художников на сайте «Комсомолки» можно по 26 апреля. Итоги подведем 30 апреля.

Победителями станут 5 детских садов или центров, набравших наибольшее количество голосов по сумме всех выставленных работ.

Приз для победителей – саженцы сирени, от 1 до 5 кустов (количество определяет детский сад). А ребятам, чьи работы принесут победу, вручат дипломы.

Добавим, один и финалистов будет включен в торжественный маршрут «Сиреневого дня», который запланирован на 14 мая.

Рисунок Вики Новоселовой Фото: личный архив

Напоминаем, что следить за проектом можно в социальных сетях «Комсомольской правды» и Красноярского алюминиевого завода РУСАЛа по хэштегу #сиреневыйдень2021

Более подробно прочитать про условия конкурса, посмотреть положение и подать заявку на участие можно по этой ссылке.