В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались еще 11 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 115 человек. За все время в регионе зафиксировано 69 654 случаев заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,2%.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса еще 100 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 64 232 пациента.

Фото: Роспотребнадзор Красноярского края

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 11 человек. Общей сложности от болезни скончались 3 439 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 16 468 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 148 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 605 081, из них за последние сутки 4 050, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.