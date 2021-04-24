В Красноярске на Шахтеров водитель сбил пешехода на «зебре»

Фото: скрин из видео ЧП Красноярск

Автоавария произошла 24 апреля на Шахтеров, 61 в Советском районе. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что мужчина шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобили из двух рядов остановились перед пешеходом, но водитель Тойоты Премио из третьего ряда не обратил на это внимание и на высокой скорости пересекал «зебру».

Пешеход увидел надвигающуюся иномарку, но растерялся. Он дернулся в надежде перебежать дорогу, но поняв, что не успевает, сделал шаг назад, однако было поздно. Автомобиль серьезно зацепил мужчину.

В пресс-службе ГИБДД «КП-Красноярск» рассказали, что сбитый пешеход жив, но травмирован. Сейчас он находится в больнице. Водитель иномарки был трезв. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются дорожные полицейские.

В ГИБДД напоминают, что дорога является зоной повышенной опасности. Даже на «зебре» пешеход должен убедиться, что автомобили останавливаются, посмотрев по сторонам. Водители же должны снижать скорость перед нерегулируемыми пешеходными переходами.