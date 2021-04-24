В Красноярске гранты на озеленение получат 100 дворов

Фото: мэрия Красноярска

Гранты разыгрываются в рамках конкурса «Лучшая концепция озеленения». В 2020 году на гранты претендовали 50 активистом, а в 2021 их число увеличилось сразу вдвое. Дополнительные средства предусмотрены в городском бюджете.

Чтобы стать обладателем гранта, необходимо придумать идею преображения своего двора с помощью клумб, кустарников, газона и других зеленых насаждений. Конкурсная комиссия выберет лучшие варианты, а победители получат 100 тысяч рублей на воплощение идеи.

Фото: мэрия Красноярска

На данный момент, на конкурс подали 62 заявки, их начали принимать в марте. Самыми активными стали жители Ленинского, Кировского и Октябрьского районов.

Параллельно в районных администрациях начинают принимать новые заявки. Еще 50 победителей определят в мае. В каждом районе будет несколько триумфаторов.

- С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться здесь, - сообщает пресс-служба мэрии Красноярска.