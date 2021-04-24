По маршруту Красноярск-Дивногорск пойдет прогулочное судно на электротяге

Фото:krskstate.ru

Первое прогулочное судно запустят уже в следующем году. Оно будет курсировать от Красноярска в Дивногорск. Сейчас готовится инфраструктура: идет работа над вводом в эксплуатацию причала в Дивногорске и размещение зарядных станций, сообщают в пресс-службе краевого правительства.

- Мы бы очень хотели, чтобы эффект от этих круизов заключался не просто в прогулках по Енисею, а в развитии сопутствующей инфраструктуры, которая должна соответствовать уровню новых электросудов, а также теплоходов «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев», которые уже через пару лет будут курсировать по Енисею, - заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Суда на электротяге имеют целый ряд преимуществ над дизельными: бесшумный ход, низкая себестоимость перевозки и более высокая экологичность.

Фото:krskstate.ru

Туристический дневной маршрут до Дивногорска и вечерние прогулки от Речного вокзала станут первыми этапами запуска судов на электричестве.

О перспективах проекта высказалась и руководитель агентства по туризму края Юлия Верхушина:

- Уверена, реализация данного проекта не только позволит создать новый туристический продукт, но и в целом станет драйвером в развитии речного туризма в Красноярском крае.