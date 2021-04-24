В Красноярском крае чиновников сельсовета уличили в махинациях с бюджетом Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователи выявили нарушение закона в поселке Балай Уярского района. Возбуждено уголовное дело по статье «превышение полномочий», сообщает СК по краю. При этом конкретных подозреваемых в деле пока нет.

Выяснилось, что 28 января 2019 года в результате конкурса глава сельсовета, бизнесмен и представитель краевой администрации подписали договор о передаче объектов водоснабжения предпринимателю. Тот, в свою очередь, должен был поддерживать водопровод в исправном состоянии и ремонтировать.

При этом, деньги, которые должные были пойти на поддержание водопровода остались бюджете, и сельская администрация начала их осваивать. В итоге на ремонт водоснабжения, оплату энергоресурсов и зарплату рабочим, по факту ремонтировавшим водопровод, с января 2019 по февраль 2021 года было потрачено около 2,5 млн рублей.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.