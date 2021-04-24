Под Красноярском задержали мужчину с партией «синтетики» на 9 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Емельяновском районе, недалеко от деревни Малый Кемчуг на трассе Р-255 «Сибирь» полицейские остановили автомобиль под управлением 32-летнего красноярца. В салоне были найдены 6 пакетов с «синтетикой» общим весом около 3 кг, сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Выяснилось, что мужчина вез наркотики из Новосибирска для продажи через закладки в Красноярском крае. По предварительным данным, стоимость партии на черном рынке составляет около 9 миллионов рублей.

В отношении красноярца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Сейчас он арестован. Мужчине грозит пожизненное заключение. Известно, что ранее его привлекали за кражи.

- Сотрудниками наркоконтроля проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание иных лиц, причастных к противоправной деятельности, - добавили пресс-службе ведомства.