Две жительницы Красноярска, оскорбившие полицейских на концерте Artik & Asti, пошли под суд

Две красноярки, обматерившие полицейских на концерте Artik & Asti, пошли под суд Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что 18 марта 2021 года в красноярской «Платинум Арене» прошел концерт украинского дуэта Artik & Asti. Воочию увидеть кумиров удалось, увы, не всем. Не получилось и у двух местных жительниц 32 и 36 лет.

Женщины явились на концерт пьяными и в плохом настроении. Охрана предсказуемо не стала пускать барышень в зал, после чего красноярки устроили свой собственный концерт. Произошел конфликт, в который пришлось вмешаться в полиции.

Но и стражи порядка не смогли усмирить меломанок. Девушки обматерили полицейских и угрожали выложить «компрометирующее» видео TikTok. Итог оказался предсказуем. Обеих нарушительниц спокойствия отправили в отделение и оштрафовали, но на этом их злоключения не закончились.

Как сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии, на красноярок завели уголовное дело по статье «оскорбление представителя власти». Одну из женщин (36-летнюю) уже признали виновной и назначили ей наказание идее 100 часов обязательных работ. Дело ее подруги рассматривается судом. Добавим, что обе признали свою вину и раскаялись.

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Одна из девушек заявила, что может позволить себе выпить, так как работает без выходных. А ее подруга решила заснять «произвол» охраны и прибывшей полиции. (подробнее)