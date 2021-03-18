В Красноярске три пьяные девушки, не попавшие на концерт Artik & Asti, угрожали полиции «ТикТоком»

Фото: ЧП Красноярск

Накануне в «Платинум Арене» Красноярска прошел концерт украинской поп-группы Artik & Asti. Большая часть красноярцев осталась не в восторге от представления.

Во-первых, зрителям вместо танцпола предложили сидячий партер. Во-вторых, концерт был задержан более чем на час. В-третьих, вокалист группы Artik (Артем Умрихин) заболел прямо перед выступлением и не вышел на сцену. Второй солистке Asti (Анна Дзюба) пришлось отдуваться за двоих.

Некоторым меломанам послушать музыку любимых артистов и вовсе не удалось. Так, три девушки заявились в «Платинум Арену» подшофе и в плохом настроении. Администрация решила не пускать барышень в зал, чем навлекли на себя их «праведный» гнев.

Одна из девушек заявила, что может позволить себе выпить, так как работает без выходных. А ее подруга решила заснять «произвол» охраны и прибывшей полиции. Она заявила, что выложит эти «компрометирующие» кадры не абы куда, а в «ТикТок».

Итог оказался предсказуем. Буйные красноярки сами стали героинями видео и вместе с полицией отправились в отделение. Их оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство. Вечер удался.