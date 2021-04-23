Пьяная девушка-водитель из Красноярска зажала сотруднику ДПС руку в окне и начала движение

В организме было 0,63 мг/л Фото: Мария ЛЕНЦ

Автолюбительницу из Красноярска приговорили к двум годам лишения свободы условно за то, что она зажала руку госавтоинспектору в окне машины, а затем нажала на газ. Как сообщают в ГИБДД, девушка была пьяна.

Сотрудники ГИБДД около года назад остановили автомобиль «Субару Форестер» для проверки документов. За рулем сидела 20-летняя жительница Красноярска, имевшая признаки алкогольного опьянения. Девушка открыла окно, документы предоставить отказалась. Пока инспектор вытаскивал руку, она успела поднять стекло и нажать на газ.

Когда её остановили повторно, то она отказалась пройти освидетельствование на состояние опьянения. Поэтому сотрудники ДПС её задержали и отвезли в медицинское учреждение для обследования. Специальный прибор показал 0,63 мг/л.

Выяснилось, что автолюбительница никогда не получала водительского удостоверения, а машину взяла у своего знакомого. В отношении нарушительницы был составлен ряд административных материалов, также было возбуждено уголовное дело «Применение насилия в отношении представителя власти».

Суд признал водительницу виновной и назначил ей наказание в виде условного лишения свободы на 2 года.