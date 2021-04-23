В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались еще 12 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 117 человек. За все время в регионе зафиксировано 69 539 случаев заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,2%.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечился от коронавируса 101 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 64 132 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 12 человек. Общей сложности от болезни скончались 3 428 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 16 498 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 156 человека. Проведено тестов на коронавирус всего 2 601 031, из них за последние сутки 3 874, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.