В Красноярске решено дополнительно благоустроить еще 5 дворов

Фото: Администрация

В Красноярске дополнительно облагородят еще 5 дворовых территорий. Как сообщают в пресс-службе администрации, дворовые участки входили в резервный перечень, который специально формируют при отборе дворов по заявкам жителей. Благоустройство там проведут за счет перераспределения средств и экономии, образовавшейся после проведения отбора подрядных организаций для каждого двора.

Изначально было запланировано отремонтировать 42 двора. Для этого жители заранее подавали заявки, утверждали форэскизы и дизайн-проекты, работали со своими управляющими компаниями и администрацией района. Но после утверждения программы, внезапно от участия отказались жильцы дома по улице Горького, 10. Поэтому был скорректирован план и в него попали первые дворы из резервного перечня. Еще несколько дворов из резерва добавились в план благоустройства после конкурсов по отбору подрядных организаций.

Всего в этом сезоне в краевом центре благоустроят 46 дворов. Работы уже начали во дворах практически всех районов города. Они будут продолжаться весь ремонтный сезон. Подрядчики работают под контролем жителей.