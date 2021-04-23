В Красноярске пройдет выставка «IdealКрасоты»

С 29 апреля по 2 мая пройдет долгожданное весеннее событие – выставка «IdealКрасоты». На крупнейшей площадке, посвященной индустрии красоты, моды и стиля соберутся представители салонов красоты, студий ногтевого сервиса, косметических услуг, мастера депиляции, а также производители товаров для парикмахерских.
Посетителям представят последние косметические новинки, профессиональную уходовую косметику, средства по уходу за волосами, оборудование для салонов красоты и многое другое.
Основные разделы выставки:
- Косметология и эстетическая медицина;
- Ногтевой сервис;
- Парикмахерское дело;
- Декоративная косметика;
- Оборудование и сопутствующие товары;
- Обучение;
- Одежда. Мода. Дизайн;
- Текстиль для дома.
В 2021 году в выставке примут участие студии эстетической косметологии, учебные и оздоровительные центры, имидж-студии, компании-дистрибьюторы профессиональных косметических марок и оборудования.
Специалистов ждет насыщенная профессиональная программа:
- Чемпионат Красноярского края 2021 г. по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру, полуфинал чемпионата России 2021 г.;
- Проект «Lицо Sибири - 2021»;
- III Международный фестиваль - конкурс моды, красоты, современного и фольклорного искусства «Открытая Сибирь»;
- Финал регионального конкурса «Сибирский стиль»;
- Конференции по косметологии и шугарингу;
- Интерактивные площадки и мастер – классы;
- Розыгрыш призов.
Впервые в рамках выставки «IdealКрасоты» пройдет beauty-проект «Lицо Sибири - 2021», где любая девушка сможет принять участие и почувствовать себя настоящей моделью. Кроме того, в программе выставки: интересные мастер-классы, интерактивные площадки и розыгрыш призов.
Время работы:
29 апреля – 02 мая с 10:00 до 18:00
Стоимость билета – 200 рублей.
Детям до 7 лет – вход свободный.
Для пенсионеров – 100 рублей.
Для студентов – 100 рублей.