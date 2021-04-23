«Напал на инвалида ради мобильного за 6000 рублей»: красноярца на костылях опрокинули на землю, чтобы ограбить

Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске предстать перед судом готовится местный житель, напавший на инвалида. Как сообщают в МВД, с заявлением к полицейским маломобильный житель обратился сам. Он рассказал, что у него украли телефон, а перед этим повалили на землю.

Оказалось, что нападение совершил ранее судимый 31-летний местный житель. Он подошел к мужчине на костылях и потребовал мобильник. Когда ему отказали, то он повалил инвалида на землю и отобрал сотовый телефон, стоимостью 6000 рублей.

Правоохранители довольно оперативно задержали подозреваемого в нападении, а затем завели на него уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас материалы преступления переданы в суд. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.