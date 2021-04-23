Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга выгодных программ рефинансирования ипотеки

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных программ рефинансирования ипотеки со ставкой ниже 8%, подготовленного порталом Сравни.ру. В числе 10 лучших программ – программа рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков от Уралсиба.

При составлении рейтинга эксперты Сравни.ру сравнили предложения банков, входящих в Топ-20 на ипотечном рынке, задав следующие условия по рефинансируемому кредиту: стоимость недвижимости – 7 млн рублей, остаток кредита – 5 млн рублей, срок кредита – 15 лет, кредит взят по стандартной ипотечной программе с учетом страхования (если требуется). В рейтинге программы банков ранжированы по величине ставки*.

Подробнее узнать об условиях рефинансирования и о других кредитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (ген. лиц. Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «НКР» «ВВВ+.ru». Сеть продаж финансовых продуктов Банка представлена в 44 регионах и по состоянию на 1 апреля 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 262 точки продаж, 1478 банкоматов, 497 платежных терминалов.

*Информация в рейтинге действительна на 20 апреля 2021 года